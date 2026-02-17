Изменен приговор в отношении иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов

Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении трёх граждан Саудовской Аравии (Алзаман Махди Али, Алгабр Мохаммад Хуссейн, Алгабр Махди Мохаммад), обвиняемых в совершении непристойных действий на Аллее шехидов.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Афгана Алекберова было принято решение.

Согласно решению, приговор Сабаильского районного суда был изменён.

Срок наказания обвиняемых сокращён с 2 лет до 6 месяцев. Решение о выдворении оставлено в силе.

Отметим, решением Сабаильского районного суда Алзаман Махди Али, Алгабр Мохаммад Хуссейн, Алгабр Махди Мохаммад были приговорены к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. После этого они будут выдворены из страны.

Напомним, в отношении трёх иностранных граждан было начато расследование после того, как 17 августа прошлого года они совершили неэтичные действия на Аллее шехидов, сняли это на видео и разместили в социальных сетях.

В ходе следствия было установлено, что указанные лица прибыли в Баку 13 августа как туристы на 5 дней.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК Азербайджана.