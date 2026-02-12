«Скажите спасибо, что мы вас рекламируем»: Дизайнер Александра Саламахина о том, как бренды оправдывают плагиат

Увидеть работу собственного дизайна на витрине магазина – возможно, это мечта любого творческого человека. Однако она теряет смысл, если работа оказывается украденной.

С такой несправедливостью столкнулась дизайнер и основатель бренда «Salamakhina Azerbaijan» Александра Саламахина, случайно обнаружив свои работы на упаковке продукции популярного бренда «Gavali group». То, что сначала выглядело как досадное недоразумение, со временем переросло в затяжную юридическую борьбу за справедливость.

Александра поделилась с нами собственным опытом отстаивания авторских прав в противостоянии с крупной компанией.

«Начну, пожалуй, с того, что мою позицию поймут все, кто задействован в частном секторе, креативной индустрии и, в целом, ведет независимый бизнес», - рассказывает Александра.

«Представьте: вы годами создаете уникальный продукт, выстраиваете репутацию бренда за счет собственного видения и постоянного развития. Я занимаюсь именно этим - создаю коллекции шелковых платков, посвященных культуре, архитектуре и природе Азербайджана. И вдруг вы обнаруживаете, что кто-то незаконно присвоил вашу работу. Причем то, что вы продавали как лимитированный авторский продукт, присвоил не «коллега по цеху», а крупная компания с громким именем, огромными торговыми площадями и финансовыми возможностями для заказа собственного дизайна».

Именно так началась история противостояния Александры с компанией «Gavali group».

«В конце января прошлого года мне прислали фото коробки на витрине с вопросом: «Ты продала дизайн?» Далее последовала переписка с SMM-представителем компании (ее можно полностью прочесть на моей странице в Instagram). Если коротко: мне предложили прислать в качестве благодарности коробку конфет... с моей же работой на упаковке. Аргумент был прост: изображение мы взяли из Pinterest. При этом работа была подписана моим именем, а между публикацией «картинки» и извлечением финансовой выгоды из тиражирования чужой интеллектуальной собственности - огромная разница», - отмечает дизайнер.

По словам Александры, конструктивного диалога не получилось. Она предложила компании официально выкупить дизайн. В сумму были включены все обоснованные пункты: упущенная выгода, ущерб от нарушения авторских прав и моральная компенсация. Сумма была абсолютно корректной и посильной для крупного игрока, однако компания предложила выплату, практически эквивалентную стоимости той самой коробки конфет.

«Поэтому дело продолжилось в суде. Ни попыток решить вопрос в досудебном порядке, ни медиации, ни диалога больше не было», - вспоминает Александра.

«Два первых заседания прошли в Коммерческом суде, затем, по решению Верховного суда, дело было передано в Наримановский районный суд. Сразу скажу: доказать авторство и получить положительное заключение экспертизы со стороны Агентства интеллектуальной собственности можно, но это требует наличия всей документации: оригинала рисунка, публикаций в соцсетях, максимума деталей, подтверждающих время создания работы. Что я и сделала, и смогла доказать, что это оригинал рисунок мой. На одном из заседаний я принесла папку со всеми своими работами, и судья смотрела конкретно изначальный вариант, основную работу, принты и в итоге было подтверждено, что я подлинный автор. Для финансового обоснования необходима отчетность по продажам и анализ упущенной выгоды. Не стоит забывать и о репутационных рисках».

В октябре 2025 года суд вынес решение в пользу дизайнера. В конце ноября была определена сумма выплаты - именно та, которую Александра изначально предлагала оформить официально. Однако за два дня до истечения срока выплат компания подала жалобу в Бакинский апелляционный суд.

«Рассмотрение состоялось 9 февраля 2026 года - чуть больше, чем через год после нашего первого общения. Решением апелляционного суда жалоба была отклонена, а вердикт районного суда оставлен в силе», - делится Александра.

«Что касается компании «Gavali group», то я искренне надеюсь, что на данном этапе всё уже предельно ясно. Ошибаться свойственно всем, важно лишь уметь признавать свои ошибки. Очень хочется верить, что выплаты будут произведены вовремя и нам удастся сохранить уважительное отношение друг к другу».

В суде отметили, что подобные разбирательства в стране - редкость. Чаще дела о плагиате касаются музыкальных произведений. Александра выделяет несколько факторов, почему авторы редко доходят до конца: процесс долгий, затратный и требует скрупулезного подхода к документам.

«Компании зачастую рассматривают социальные сети как источник бесплатного контента. Часто их позиция (и это я знаю из общения с другими авторами) звучит так: «Скажите спасибо, что мы вас рекламируем», - указывает дизайнер.

«Но для «рекламы» автор должен на контрактной основе получать либо отчисления с продаж, либо разовую выплату. Или же его имя должно быть указано на изделии. Получение выгоды в одностороннем порядке - это не реклама. Брендировать чужую интеллектуальную собственность, выдавая ее за свою - это нарушение закона».

Александра подчеркивает, что любая публикация или файл имеют «электронный след», и установить достоверность документов сегодня не составляет труда для любого адвоката.

«Я очень надеюсь, что этот кейс станет прецедентом для компаний, допускающих подобные злоупотребления. А авторы должны понять: при правильном ведении дела закон будет на вашей стороне. Ваша бездеятельность - единственная причина, по которой ваши права могут игнорироваться», - резюмирует Александра Саламахина.

О юридической стороне вопроса нам рассказал адвокат Юсиф Аллахвердиев, защищавший права Александры.

«Александра Саламахина обнаружила, что произведение, созданное ею в 2018 году, используется группой компаний «Gavali group» на упаковках. Начались встречи, велись устные переговоры, в одной из которых принимал участие и я сам. Однако стороны не пришли к соглашению: в компании заявили, что у них было всего семь таких коробок, и предложили лишь 500 манатов компенсации. После этого мы обратились в суд», - рассказал Ю. Аллахвердиев.

По его словам, согласно решению суда Наримановского района города Баку под председательством судьи Мехрибан Эфендизаде, иск был удовлетворен частично. Сторона истца требовала выплату 15 000 манатов в качестве компенсации и 5 000 манатов в качестве возмещения ущерба. Суд постановил взыскать с «Gavali Group» в пользу Александры Саламахиной компенсацию в размере 5 000 манатов.

«Не согласившись с этим, компания «Gavali Group» подала апелляционную жалобу. Дело рассматривалось в Бакинском апелляционном суде под председательством Эльшана Кязимова и судей Намика Джафарова и Икрама Ширинова. 9 февраля суд рассмотрел дело и отклонил апелляционную жалобу Gavali Group, оставив решение Наримановского районного суда в силе», - отметил адвокат Александры Саламахиной.

Для того чтобы узнать позицию противоположной стороны, мы связались с директором «Gavali group» Рустамом Гусейновым.

«Мы думали, что изображение взято из Google, но позже выяснилось, что это Pinterest. Это стало известно после того, как Александра Саламахина спросила нас, где мы взяли этот рисунок. Как только возник этот вопрос, мы оперативно связались с Турцией (откуда были заказаны коробки - прим.ред.), и они признались, что взяли его из Pinterest. То есть на тот момент мы об этом не знали. Подобное происходит с нами впервые. Мы просим их, то есть турецкую сторону, использовать при проектировании атрибуты, символизирующие Азербайджан. Это просто инцидент; ничего критического, никто не погиб», - отметил Рустам Гусейнов.

По его словам, в компании не согласны с решением: «Вышестоящая инстанция - только Европейский суд, но у нас нет энергии на это. Это пустяковое дело, просто случайность. Компенсация, конечно, будет выплачена: дело передано на исполнение, и выплату произведут. В любом случае турецкий производитель возместит нам эти расходы. Даже если это наша техническая ошибка, вины нашей здесь нет - это проблема производителя», - с уверенностью утверждает директор компании.

Рустам Гусейнов подчеркнул, что не признает решение суда: «Согласен, женщина имела право подать в суд, и она выиграла, тут я ничего не могу сказать. В более высокие инстанции мы обратиться не можем, так как Верховный суд не рассматривает дела с такими мелкими суммами. Но если бы дело дошло до Верховного суда и было проведено более тщательное расследование, результат мог бы быть иным, ведь моей вины как предпринимателя в этом нет».

Р. Гусейнов считает, что суд должен был привлечь к процессу всех производителей. По его мнению, суд первой инстанции прошел недостаточно прозрачно и корректно. «Из-за семи коробок я теперь выплачиваю штраф в 5 тысяч манатов. У меня на руках официальные таможенные документы на импорт, которые доказывают, что я завез всего семь штук. На основании каких критериев была рассчитана сумма штрафа в 5 тысяч, нам так внятно и не разъяснили», - утверждает он.

Послесловие

История Александры Саламахиной - это не просто частный спор двух сторон, а важный сигнал для всех - бороться за свои права. Она доказывает, что за каждой «картинкой из интернета» стоит живой человек, его труд и талант, которые защищены законом. Как отметила сама Александра, в подобных вопросах главное - это действие. Знание своих прав, настойчивость и готовность идти до конца превращают личную обиду в важный правовой прецедент, напоминая всем: интеллектуальная собственность - это не подарок, а ценность, которую нужно уважать.