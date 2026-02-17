 В Баку проходит учебный курс НАТО - ФОТО | 1news.az | Новости
В Баку проходит учебный курс НАТО - ФОТО

First News Media12:50 - Сегодня
В рамках Программы «Партнёрство ради мира» на 2026 год между Министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО в Баку проводится учебный курс «Инициатива по обеспечению совместимости возможностей партнёрских стран – 2026».

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала слушателям курса, организованного в Институте военного управления Национального университета обороны, была представлена подробная информация о теме, сценарии и поставленных задачах.

Данный курс, имеющий важное значение с точки зрения развития международного военного сотрудничества, нацелен на повышение уровня взаимодействия и совместимости в ходе совместных учений, а также на расширение обмена опытом.

Отметим, что в учебном курсе принимают участие 28 представителей Азербайджана и 38 представителей государств-членов и партнёров НАТО.

282

В Баку проходит учебный курс НАТО - ФОТО

