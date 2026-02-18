 Кямаля Мамедова: Инициатива «Мост мира» доказала, что общества Азербайджана и Армении могут сотрудничать напрямую - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Кямаля Мамедова: Инициатива «Мост мира» доказала, что общества Азербайджана и Армении могут сотрудничать напрямую - ВИДЕО

Ялчин Алиев14:35 - Сегодня
О ценности фактически установившегося мира между Азербайджаном и Арменией и важности преодоления вражды между обществами двух стран в контексте совершенного недавно визита азербайджанской делегации в соседнюю страну в рамках инициативы «Мост мира» рассказала главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова в интервью Youtube-каналу EDNews.

Как отметила К.Мамедова, в обществах двух стран существует неоднозначная оценка инициативы «Мост мира», предполагающей налаживание контактов и сотрудничества между Азербайджаном и Арменией по линии гражданского общества.

«Это абсолютно нормально, что в обоих обществах есть и те, кто поддерживает мирную повестку, и те, кто категорически против. … Это абсолютно нормально. И, естественно, никто и не говорит, что давайте [сразу] дружить», - сказала главред, сославшись на слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно установившегося де-факто мира, открывшегося транзита и поставок грузов через или из Азербайджана в Армению.

По мнению К.Мамедовой, несмотря на наличие в обществах двух стран людей с непримиримой и враждебной позицией, вряд ли кто-то из них захочет вновь скатывания положения до войны: «Думаю, никто не захочет, чтобы война возобновилась, были потери, чтобы молодые парни погибали».

Поэтому, полагает главред 1news.az, сторонам следует сконцентрироваться на будущем, не вороша при этом того, что было в прошлом, ибо это путь в никуда. При этом К.Мамедова убеждена в том, что и прошлое, которое никто изменить не в силах, забывать нельзя. «Но будущее изменить в наших руках, в наших силах. Чтобы будущие поколения, наши дети, не переживали ужасы войны. Можно попытаться, нужно попытаться как минимум жить в мирной обстановке, чтобы не было войны», - подчеркнула она.

В этой связи К.Мамедова считает незаменимой роль медиа в информировании азербайджанского и армянского обществ о преимуществах мирной повестки, о том, какую пользу двум странам принесет мирный договор.

Она отметила, что азербайджанский и армянский народы имеют опыт мирного сосуществования. Кроме того, добавила главред, представители этих народов неплохо взаимодействуют между собой в третьих странах: «Они дружат, общаются и реагируют иначе на то, что происходит в их странах».

В этой связи К.Мамедова указала как на образец пример прямого общения без посредников лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

«Как только они встретились в Абу-Даби в июне прошлого года, сразу произошел скачок, и потом уже встреча в Вашингтоне, это соглашение.

То же самое мы сейчас. Хочу отметить, что «Мост мира» - это наша инициатива, она полностью поддерживается только лишь правительствами наших стран, без участия каких-либо третьих сил, третьих стран. И мы на деле стали свидетелями того, что без каких-либо посредников Азербайджан и Армения могут идти на контакт и конструктивно решать те проблемы, те вопросы, которые годами копились между нашими странами», - подчеркнула К.Мамедова.

