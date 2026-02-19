В Армении выявлен первый случай лихорадки чикунгунья.

Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

18 февраля в стране зафиксирован первый случай этого заболевания. Пациент заразился на Сейшельских островах после укуса комара.

Состояние больного — удовлетворительное.

Отмечается, что в последнее время вспышки лихорадки чикунгунья зафиксированы на Сейшельских островах, в Шри-Ланке, Суринаме, Боливии и на Кубе.

Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 12 дней. Основные симптомы: высокая температура, сильная боль в суставах, мышечная боль, кожная сыпь, слабость.

Инфекция от человека к человеку не передается. Специфического лечения заболевания нет. Вакцина против инфекции не получила широкого применения.

К группам риска относятся пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями, а также беременные женщины.

Смертность встречается редко и составляет примерно 0,1% среди инфицированных (в основном среди пожилых и людей с хроническими заболеваниями).

Для снижения риска заражения рекомендуется: использовать противомоскитные сетки, носить закрытую одежду с длинными рукавами и штанинами, применять репелленты и другие средства защиты от насекомых.

Напомним, первый случай лихорадки был зарегистрирован в РФ в феврале текущего года. Всего по состоянию на конец 2025 года известно о свыше 445 тыс. подтвержденных и предполагаемых случаев заражения лихорадкой.

В ВОЗ отмечают, что заболевание неравномерно распределено по регионам, в новые районы вирус может быть занесен "инфицированными путешественниками", может быть "локальная передача" инфекции. Риск распространения может усиливаться в том числе и из-за слабого иммунитета населения в регионах, где раньше болезнь не наблюдалась, а также из-за увеличившейся мобильности людей.

