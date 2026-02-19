NYT: США и Израиль могут ударить по штаб-квартире КСИР

Израиль ведет подготовку к совместной с США военной операции против Ирана, цели которой могут включать места базирования баллистических ракет, ядерные объекты и штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских военных.

По их словам, США и Израиль планируют нанести "суровый удар" в течение нескольких дней с целью "вынудить Иран пойти на уступки за столом переговоров" по ядерному досье, на которые Тегеран до сих пор не соглашался.

Группировка ВС США на Ближнем Востоке, как утверждает газета, позволяет нанести удар "по широкому спектру иранских объектов, включая места базирования ракет малой и средней дальности, склады боеприпасов, ядерные объекты и другие военные цели, такие как штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции". Окончательный выбор целей операции, по словам американских собеседников издания, остается за президентом США Дональдом Трампом.

Ранее телеканал CBS сообщил, что американская администрация рассматривает возможность нанесения удара по Ирану 21 февраля. 26 января в Вашингтоне заявили, что в сторону Ирана направляется "огромная армада". Американская сторона выразила надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия.

17 февраля в Женеве прошел второй раунд переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана по ядерному досье. По словам главы МИД республики Аббаса Арагчи, стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, договоренности по которым можно включить в проект будущего соглашения по ядерной программе. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что консультации прошли хорошо по ряду аспектов, однако Тегеран пока не готов признавать ряд принципиальных позиций, которые обозначили в Белом доме. Время и место нового раунда переговоров стороны не раскрывают.

