 Может привести к тяжелым последствиям: Шойгу ответил Пашиняну | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Может привести к тяжелым последствиям: Шойгу ответил Пашиняну

First News Media09:57 - Сегодня
Может привести к тяжелым последствиям: Шойгу ответил Пашиняну

Желание властей Армении заменить Россию в управлении железными дорогами республики является непроработанным решением, выстроенная система после такого может "в одночасье сломаться".

Об этом заявил ТАСС секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Не буду оценивать компетенции других государств в управлении железнодорожным хозяйством, но могу уверенно сказать, что вряд ли какая-то другая компания сможет полноценно заменить российского железнодорожного перевозчика, эффективно и давно работающего в Армении далеко в не самых простых условиях", - отметил Шойгу.

"Недавно я комментировал ситуацию, связанную с планами сотрудничества Армении с США по ядерной тематике. Так вот, не приведут ли такие, скажем дипломатическим языком, непроработанные решения к таким же опасным экспериментам, за которые придется расплачиваться простым гражданам Армении, - задался вопросом секретарь Совбеза РФ. - Выстроенная в течение почти двух десятков лет система может просто-напросто в одночасье сломаться. Ответственность за это никакие "дружественные страны", естественно, нести не будут. Надеюсь, что при принятии ответственных решений руководство Армении будет исходить исключительно из интересов своих граждан".

Секретарь Совета безопасности РФ указал, что почти 20 лет ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) ответственно выполняет положения концессионного договора, в том числе касающиеся инвестиций. По его словам, за это время российские вложения в систему армянских железных дорог, в том числе в подвижной состав, оцениваются более чем в 30 млрд рублей. "И вот теперь [премьер-министр Армении] Никол Пашинян говорит, что нахождение железных дорог Армении в концессии у российской компании отпугивает потенциальных партнеров, препятствуя региональным проектам, и размышляет о передаче управления армянской железнодорожной сетью дружественной и России, и Армении стране", - заметил Шойгу.

Как отметил Шойгу, за последние 20 лет благодаря концессионному соглашению в бюджет Армении было выплачено более 15 млрд рублей в виде налогов, а также отремонтировано более 520 км пути, при том что эксплуатационная длина сети в управлении ЗАО "ЮКЖД" составляет около 700 км. "Осуществлена замена 50% шпал, проведен ремонт и реконструкция более 50 сооружений, в том числе 38 мостов и 2 тоннелей. Если взять статистику за два года, то картина следующая: в среднем за год ЗАО "ЮКЖД" перевозит более 500 тыс. пассажиров (из них примерно 360 тыс. в местном сообщении) и более 1,6 млн тонн грузов", - добавил он.

13 февраля стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает российской стороне продать ее концессию на железные дороги республики какому-то из государств, дружественных и Москве, и Еревану. Среди вариантов он назвал Казахстан, ОАЭ и Катар.

При этом Пашинян выступил с утверждением, что Армения не имеет ничего против РФ, однако российская концессия создает "определенные конкурентные потери" для республики.

Источник: ТАСС

Поделиться:
349

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Lifestyle

«Супергерои дикой природы»: Как выставка Джилли и Марка Шаттнеров превращает ...

Мнение

Саботаж мира: О том, как Том де Ваал выводит на сцену призрак Акрама Айлисли

Общество

Лейла Алиева посетила детский дом Hannah and Rozafa и университетский больничный центр ...

В мире

NYT: США и Израиль могут ударить по штаб-квартире КСИР

В Армении выявлен первый случай лихорадки чикунгунья

США готовят портал для доступа к контенту, запрещенному в ряде стран

В Карачи при взрыве газа погибли не менее 15 человек

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Стали известны детали трагической гибели в РФ супругов-азербайджанцев

В Бенине Boeing совершил аварийную посадку из-за развалившегося в небе двигателя - ФОТО - ВИДЕО

Глава евродипломатии обратилась к европейцам с девизом из Marvel, а глава Еврокомиссии - из «Трех мушкетеров»

Стрельба в Ереване: В больницу доставлены 7 пострадавших – один скончался - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Национальный форум НПО: Amnesty International окончательно утратила доверие азербайджанского общества

Сегодня, 14:15

Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в Баку

Сегодня, 14:10

«Супергерои дикой природы»: Как выставка Джилли и Марка Шаттнеров превращает Баку в арт-центр региона - ФОТО

Сегодня, 14:00

В бакинском метро произошло задымление - ВИДЕО

Сегодня, 13:57

В Баку состоялась встреча с составом мобильной тренинговой группы НАТО - ФОТО

Сегодня, 13:55

Саботаж мира: О том, как Том де Ваал выводит на сцену призрак Акрама Айлисли

Сегодня, 13:50

Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатными

Сегодня, 13:43

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:40

NYT: США и Израиль могут ударить по штаб-квартире КСИР

Сегодня, 13:35

Из Германии в Газах по горам: история немецкого «искателя приключений», получившего срок в Азербайджане

Сегодня, 13:27

Назначен новый руководитель платежного бизнеса Kapital Bank и PashaPay

Сегодня, 13:17

Андреа Калуби: Необходимо положить конец зависимости Запада от недр Конго

Сегодня, 13:13

В Армении выявлен первый случай лихорадки чикунгунья

Сегодня, 13:08

Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа за последние два года провела более 35 международных конференций

Сегодня, 13:00

Уничтожена импортированная из Индии партия биологически активной добавки - ФОТО

Сегодня, 12:45

Стала известна стоимость проезда и расписание нового автобусного рейса Баку - Лачин

Сегодня, 12:37

США готовят портал для доступа к контенту, запрещенному в ряде стран

Сегодня, 12:35

Лейла Алиева посетила детский дом Hannah and Rozafa и университетский больничный центр Mother Teresa в Тиране - ФОТО

Сегодня, 12:30

В Карачи при взрыве газа погибли не менее 15 человек

Сегодня, 12:27

МЧС призывает население к бдительности из-за резкого изменения погоды

Сегодня, 12:23
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36