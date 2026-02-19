Может привести к тяжелым последствиям: Шойгу ответил Пашиняну

Желание властей Армении заменить Россию в управлении железными дорогами республики является непроработанным решением, выстроенная система после такого может "в одночасье сломаться".

Об этом заявил ТАСС секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Не буду оценивать компетенции других государств в управлении железнодорожным хозяйством, но могу уверенно сказать, что вряд ли какая-то другая компания сможет полноценно заменить российского железнодорожного перевозчика, эффективно и давно работающего в Армении далеко в не самых простых условиях", - отметил Шойгу.

"Недавно я комментировал ситуацию, связанную с планами сотрудничества Армении с США по ядерной тематике. Так вот, не приведут ли такие, скажем дипломатическим языком, непроработанные решения к таким же опасным экспериментам, за которые придется расплачиваться простым гражданам Армении, - задался вопросом секретарь Совбеза РФ. - Выстроенная в течение почти двух десятков лет система может просто-напросто в одночасье сломаться. Ответственность за это никакие "дружественные страны", естественно, нести не будут. Надеюсь, что при принятии ответственных решений руководство Армении будет исходить исключительно из интересов своих граждан".

Секретарь Совета безопасности РФ указал, что почти 20 лет ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) ответственно выполняет положения концессионного договора, в том числе касающиеся инвестиций. По его словам, за это время российские вложения в систему армянских железных дорог, в том числе в подвижной состав, оцениваются более чем в 30 млрд рублей. "И вот теперь [премьер-министр Армении] Никол Пашинян говорит, что нахождение железных дорог Армении в концессии у российской компании отпугивает потенциальных партнеров, препятствуя региональным проектам, и размышляет о передаче управления армянской железнодорожной сетью дружественной и России, и Армении стране", - заметил Шойгу.

Как отметил Шойгу, за последние 20 лет благодаря концессионному соглашению в бюджет Армении было выплачено более 15 млрд рублей в виде налогов, а также отремонтировано более 520 км пути, при том что эксплуатационная длина сети в управлении ЗАО "ЮКЖД" составляет около 700 км. "Осуществлена замена 50% шпал, проведен ремонт и реконструкция более 50 сооружений, в том числе 38 мостов и 2 тоннелей. Если взять статистику за два года, то картина следующая: в среднем за год ЗАО "ЮКЖД" перевозит более 500 тыс. пассажиров (из них примерно 360 тыс. в местном сообщении) и более 1,6 млн тонн грузов", - добавил он.

13 февраля стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает российской стороне продать ее концессию на железные дороги республики какому-то из государств, дружественных и Москве, и Еревану. Среди вариантов он назвал Казахстан, ОАЭ и Катар.

При этом Пашинян выступил с утверждением, что Армения не имеет ничего против РФ, однако российская концессия создает "определенные конкурентные потери" для республики.

Источник: ТАСС