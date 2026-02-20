США могут помочь Саудовской Аравии обогатить уран

Соединенные Штаты в рамках предполагаемого ядерного соглашения с Саудовской Аравией могут помочь королевству обогатить уран.

Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документы Конгресса США.

По информации агентства, администрации президентов Дональда Трампа и Джо Байдена (2021-2025) уже пытались достигнуть такой сделки с Эр-Риядом, чтобы поделиться с королевством своими ядерными технологиями. Эти попытки продолжаются. Отмечается, что такая сделка "может составить миллиарды долларов" и предполагает потенциальное сотрудничество в сфере обогащения урана, производства и переработки ядерного топлива.

Опрошенные АР эксперты в этой связи предупредили, что подобная сделка потенциально может привести к появлению у Саудовской Аравии собственной программы по созданию ядерного оружия, но такая программа будет запущена лишь в случае получения Ираном атомной бомбы.

В сентябре 2025 года Пакистан и Саудовская Аравия подписали соглашение о стратегической взаимной обороне, согласно которому Исламабад может предоставить Эр-Рияду ядерную защиту.

Источник: ТАСС