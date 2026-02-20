Предложено законодательно урегулировать цифровую безопасность несовершеннолетних

В Азербайджане предложено закрепить на законодательном уровне положения, касающиеся защиты детей в цифровой среде.

С соответствующей инициативой выступил депутат Вюгар Искендеров в ходе обсуждения законопроекта «О правах ребенка» во втором чтении на заседании Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

По словам парламентария, статья 54 проекта закона уже определяет требования к качеству социальных услуг, предоставляемых детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«В качестве логического продолжения этой статьи должны быть добавлены конкретные положения, касающиеся безопасности детей в цифровой среде. В этом аспекте на законодательном уровне должны найти отражение: ограничение использования компьютерных игр, вызывающих насилие, агрессию и зависимость; поощрение инструментов родительского контроля; проведение системных просветительских мероприятий по цифровой безопасности и медиаграмотности в образовательных учреждениях; применение системы обязательных возрастных категорий для игр и другого цифрового контента, а также усиление механизмов контроля.

Сегодня значительная часть рисков, с которыми сталкиваются дети, проистекает уже не из физической, а именно из цифровой среды. Поэтому защита психологического и духовного развития детей связана не только с механизмами социальной защиты, но и с политикой технологической безопасности. Многие развитые страны формируют конкретные правовые механизмы в этом направлении. Мы также должны предпринять превентивные шаги, чтобы обеспечить рост детей в здоровой, безопасной и сбалансированной цифровой среде».

Источник: APA