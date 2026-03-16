В марте школьники будут отдыхать 11 дней
В связи с праздниками Новруз и Рамазан в школах будет 11-дневный перерыв в занятиях.
Как сообщает 1news.az, согласно требованиям Трудового кодекса, в связи с тем, что праздничные дни совпадают с субботой и воскресеньем, были установлены дополнительные нерабочие дни.
Так, 20, 21, 22, 23 и 24 марта считаются нерабочими днями в связи с праздником Новруз. Поскольку 21 и 22 марта приходятся соответственно на субботу и воскресенье, 25 и 26 марта также считаются нерабочими.
В результате совпадения дней праздника Рамазан с днями Новруза (20 и 21 марта), 27 и 30 марта также будут нерабочими днями.
28 и 29 марта приходятся соответственно на субботу и воскресенье.
Таким образом, первым учебным днем в школах после праздников станет 31 марта.