В марте школьники будут отдыхать 11 дней

В связи с праздниками Новруз и Рамазан в школах будет 11-дневный перерыв в занятиях.

Как сообщает 1news.az, согласно требованиям Трудового кодекса, в связи с тем, что праздничные дни совпадают с субботой и воскресеньем, были установлены дополнительные нерабочие дни.

Так, 20, 21, 22, 23 и 24 марта считаются нерабочими днями в связи с праздником Новруз. Поскольку 21 и 22 марта приходятся соответственно на субботу и воскресенье, 25 и 26 марта также считаются нерабочими.

В результате совпадения дней праздника Рамазан с днями Новруза (20 и 21 марта), 27 и 30 марта также будут нерабочими днями.

28 и 29 марта приходятся соответственно на субботу и воскресенье.

Таким образом, первым учебным днем в школах после праздников станет 31 марта.