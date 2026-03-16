В марте школьники будут отдыхать 11 дней

Фаига Мамедова16:00 - Сегодня
В связи с праздниками Новруз и Рамазан в школах будет 11-дневный перерыв в занятиях.

Как сообщает 1news.az, согласно требованиям Трудового кодекса, в связи с тем, что праздничные дни совпадают с субботой и воскресеньем, были установлены дополнительные нерабочие дни.

Так, 20, 21, 22, 23 и 24 марта считаются нерабочими днями в связи с праздником Новруз. Поскольку 21 и 22 марта приходятся соответственно на субботу и воскресенье, 25 и 26 марта также считаются нерабочими.

В результате совпадения дней праздника Рамазан с днями Новруза (20 и 21 марта), 27 и 30 марта также будут нерабочими днями.

28 и 29 марта приходятся соответственно на субботу и воскресенье.

Таким образом, первым учебным днем в школах после праздников станет 31 марта.

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева

Политика

В городе Ходжавенд состоялось очередное заседание Координационного штаба - ФОТО

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Общество

В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Общество

Названы фильмы, которые будут сняты по государственному заказу в 2026 году – ФОТО

Арестованы создатели подпольных игровых площадок в азербайджанском сегменте соцсетей - ВИДЕО

Объявлено время праздничного намаза по случаю Рамазан байрамы

В марте школьники будут отдыхать 11 дней

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Председатель ГЭЦ прокомментировала жалобы в связи со сложностью вопросов вступительного экзамена

Установлены новые цены на проезд в автобусах Баку и пригородных маршрутов - ОБНОВЛЕНО

В Баку будут построены еще 24 станции метро

Презентована песня, с которой JIVA представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Последние новости

Названы фильмы, которые будут сняты по государственному заказу в 2026 году – ФОТО

Сегодня, 17:33

В США заявили, что не мешают танкерам Ирана проходить через Ормузский пролив

Сегодня, 17:31

Арестованы создатели подпольных игровых площадок в азербайджанском сегменте соцсетей - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

Президент МПС: Глобальный Бакинский форум – важная международная платформа - ФОТО

Сегодня, 16:55

В Ходжавендском районе проведен осмотр садоводческого хозяйства - ФОТО

Сегодня, 16:50

Объявлено время праздничного намаза по случаю Рамазан байрамы

Сегодня, 16:38

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева

Сегодня, 16:35

Великобритания отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив

Сегодня, 16:30

МИД Ирана предостерег Румынию от предоставления баз для США

Сегодня, 16:27

Члены Координационного штаба ознакомились с Генеральным планом города Ходжавенд - ФОТО

Сегодня, 16:13

В городе Ходжавенд состоялось очередное заседание Координационного штаба - ФОТО

Сегодня, 16:10

В марте школьники будут отдыхать 11 дней

Сегодня, 16:00

В Азербайджане выросло число коммерческих организаций - ВИДЕО

Сегодня, 15:55

ЕС обсуждает продление миссии «Аспидес» и ее возможное расширение на Ормузский пролив

Сегодня, 15:50

Представлен новый главный тренер сборной Азербайджана U-20 - ФОТО

Сегодня, 15:23

Катар обвинил Иран в попытках атаковать гражданские цели

Сегодня, 15:17

В Баку оглашен обвинительный акт по делу о шествии с флагом СССР

Сегодня, 15:12

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Сегодня, 15:05

На освобожденных территориях Азербайджана восстановлен 41 населенный пункт

Сегодня, 15:00

Швеция временно перенесла работу посольства из Тегерана в Баку

Сегодня, 14:55
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22