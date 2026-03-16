Члены Координационного штаба ознакомились с Генеральным планом города Ходжавенд - ФОТО

Как сообщалось ранее, 16 марта в городе Ходжавенд под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после заседания члены Координационного штаба ознакомились с реализуемыми на территории Ходжавендского района реконструкционными, инфраструктурными и экономическими проектами, в том числе с Генеральным планом города Ходжавенд.