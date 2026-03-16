Президент МПС: Глобальный Бакинский форум – важная международная платформа - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Межпарламентского союза Тулией Аксон, находящейся с визитом в Азербайджане для участия в XIII Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей общественностью Милли Меджлиса, на встрече были озвучены мнения о Бакинском форуме и значении проводимых в рамках этого мероприятия дискуссий. Коснувшись усилий по обеспечению мира и диалога, прилагаемых Азербайджаном на фоне нынешней напряженной региональной и международной обстановки, спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что в этом плане Глобальный Бакинский форум представляет важную площадку для обсуждения множества вопросов, беспокоящих международное сообщество.

Тулия Аксон отметила важность Глобального Бакинского форума как международной платформы. Кроме того, она высоко оценила роль и инициативы Президента Ильхама Алиева в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, заявив, что они составляют модель решения проблем между государствами.

В ходе беседы также рассматривались вопросы международного сотрудничества. Отмечалось удовлетворение активным представительством Милли Меджлиса в Межпарламентском союзе и нынешним уровнем сотрудничества между этой международной организацией и парламентом Азербайджана. Кроме того, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Межпарламентским союзом.

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для
