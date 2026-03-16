В Баку оглашен обвинительный акт по делу о шествии с флагом СССР

Состоялось судебное заседание по уголовному делу Абдуллы Ибрагимли, Ибрагима Асадлы, Эльчина Байрамлы, Мехмана Зейналова, обвиняемых в проведении марша с флагами СССР в целях пропаганды коммунистической идеологии.

Как сообщает AПA, на заседании в Низаминском районном суде под председательством Айнур Алиевой был зачитан обвинительный акт.

Обвиняемые не признали себя виновными по расследуемому уголовному делу. Было объявлено о начале судебного следствия.

Затем дал показания обвиняемый Ибрагим Асадлы.

Следующее судебное заседание назначено на 6 апреля.

Напомним, в ноябре прошлого года в социальных сетях были распространены видео, на которых группа лиц пыталась провести шествие с флагами СССР в целях пропаганды коммунистической идеологии.

В результате мероприятий, проведённых Министерством внутренних дел, организаторы — Абдулла Ибрагимли, Ибрагим Асадлы, а также другие участники акции установлены и задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 233.