Великобритания отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказывается отправлять военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Согласно изданию, тот факт, что Стармер отклонил просьбу Трампа, может еще сильнее ухудшить отношения между двумя лидерами. Глава Белого дома уже выражал недовольство тем, что Лондон не позволил использовать свои военные базы для нанесения первого удара по Ирану.

15 марта газета The Sunday Times сообщила со ссылкой на источник, что британское Минобороны изучает возможность отправки минно-поисковых дронов в Ормузский пролив. Министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности королевства Эд Милибэнд в интервью телеканалу Sky News подтвердил, что такой вариант обсуждается.

Ранее Трамп заявил, что страны, импортирующие нефть через Ормузский пролив, должны принять участие в обеспечении безопасности судоходства, отправив туда военные корабли. В числе государств, в чьих интересах может быть подобный шаг, он называл Великобританию, Китай, Республику Корея, Францию и Японию.

2 марта генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для судоходства из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда, в том числе танкеры, сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов с обеих сторон.

Источник: ТАСС