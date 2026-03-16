Великобритания отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказывается отправлять военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа.

Согласно изданию, тот факт, что Стармер отклонил просьбу Трампа, может еще сильнее ухудшить отношения между двумя лидерами. Глава Белого дома уже выражал недовольство тем, что Лондон не позволил использовать свои военные базы для нанесения первого удара по Ирану.

15 марта газета The Sunday Times сообщила со ссылкой на источник, что британское Минобороны изучает возможность отправки минно-поисковых дронов в Ормузский пролив. Министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности королевства Эд Милибэнд в интервью телеканалу Sky News подтвердил, что такой вариант обсуждается.

Ранее Трамп заявил, что страны, импортирующие нефть через Ормузский пролив, должны принять участие в обеспечении безопасности судоходства, отправив туда военные корабли. В числе государств, в чьих интересах может быть подобный шаг, он называл Великобританию, Китай, Республику Корея, Францию и Японию.

2 марта генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для судоходства из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда, в том числе танкеры, сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов с обеих сторон.

Источник: ТАСС

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева

В городе Ходжавенд состоялось очередное заседание Координационного штаба - ФОТО

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В США заявили, что не мешают танкерам Ирана проходить через Ормузский пролив

МИД Ирана предостерег Румынию от предоставления баз для США

ЕС обсуждает продление миссии «Аспидес» и ее возможное расширение на Ормузский пролив

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Вэнс: Я сыт по горло так же сильно, как и все вы

Часть футболисток сборной Ирана получила помощь Австралии - ОБНОВЛЕНО

Лауреат Нобелевской премии: «Трамп бросил ручную гранату в мировую экономику»

В Казахстане завершился референдум по новой Конституции, явка граждан составила 73,24% - ОБНОВЛЕНО

Названы фильмы, которые будут сняты по государственному заказу в 2026 году – ФОТО

В США заявили, что не мешают танкерам Ирана проходить через Ормузский пролив

Арестованы создатели подпольных игровых площадок в азербайджанском сегменте соцсетей - ВИДЕО

Президент МПС: Глобальный Бакинский форум – важная международная платформа - ФОТО

В Ходжавендском районе проведен осмотр садоводческого хозяйства - ФОТО

Объявлено время праздничного намаза по случаю Рамазан байрамы

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева

МИД Ирана предостерег Румынию от предоставления баз для США

Члены Координационного штаба ознакомились с Генеральным планом города Ходжавенд - ФОТО

В городе Ходжавенд состоялось очередное заседание Координационного штаба - ФОТО

В марте школьники будут отдыхать 11 дней

В Азербайджане выросло число коммерческих организаций - ВИДЕО

ЕС обсуждает продление миссии «Аспидес» и ее возможное расширение на Ормузский пролив

Представлен новый главный тренер сборной Азербайджана U-20 - ФОТО

Катар обвинил Иран в попытках атаковать гражданские цели

В Баку оглашен обвинительный акт по делу о шествии с флагом СССР

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

На освобожденных территориях Азербайджана восстановлен 41 населенный пункт

Швеция временно перенесла работу посольства из Тегерана в Баку

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

