В городе Ходжавенд состоялось очередное заседание Координационного штаба - ФОТО

First News Media16:10 - Сегодня
Под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева в городе Ходжавенд состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на заседании Самир Нуриев отметил, что процесс «Великого возвращения» на освобожденные от оккупации территории является одним из основных направлений реализуемых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева государственной политики и долгосрочной стратегии развития страны. Он сказал, что данный процесс охватывает не только физическое восстановление территорий, но и комплексный подход, предусматривающий возрождение жизни на этих землях, обеспечение устойчивого социально-экономического развития и достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

По словам руководителя штаба, основным приоритетом в широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых в последние годы на освобожденных от оккупации территориях, было создание базовой инфраструктуры. Восстановление инфраструктуры электро-, газо- и водоснабжения, строительство дорог, мостов и тоннелей сформировало первоначальные необходимые условия для возрождения жизни в регионе. На нынешнем этапе значительная часть ресурсов, выделяемых государством, направляется на расширение жилищного фонда, строительство и восстановление индивидуальных и многоквартирных домов. Наряду с этим, организуется деятельность социальных объектов, таких как школы, детские сады, медицинские пункты и центры государственных услуг. Отмечено, что такой подход позволяет бывшим вынужденным переселенцам, возвращающимся на родные земли, с первых дней быстро адаптироваться к нормальным условиям жизни.

Руководитель штаба подчеркнул, что на освобожденных от оккупации территориях до настоящего времени построен и восстановлен в целом 41 населенный пункт, обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев на эти территории. Он сказал, что благодаря выполненным работам на освобожденных от оккупации территориях сегодня проживают и осуществляют деятельность более 80 тысяч человек, включая тех, кто занят государственном и частном секторах, а также студентов и учащихся. Отмечено, что в предстоящий период в результате продолжающихся широкомасштабных строительно-восстановительных работ процесс переселения еще более ускорится, а масштаб программы «Великое возвращение» расширится.

Отмечено, что реализация проектов на освобожденных от оккупации территориях осуществляется в рамках I Государственной программы «Великое возвращение». Предусмотренные программой меры выполняются последовательно, что позволяет поэтапно достигать поставленных целей и успешно продолжать строительно-восстановительный процесс.

С.Нуриев подчеркнул, что устойчивость заселения напрямую связана с созданием возможностей для занятости. В этой связи отмечено особое значение открытия новых рабочих мест, расширения возможностей деятельности в сельскохозяйственном секторе, в сфере услуг, производства, строительства и логистики, а также стимулирования предпринимательства, привлечения инвесторов и внедрения механизмов поддержки имеют.

Отметив, что восстановление исторических, культурных и религиозных памятников является одним из важных направлений процесса «Великого возвращения», руководитель штаба сказал, что это имеет особое значение для сохранения национально-культурного наследия и его передачи будущим поколениям.

Затем в соответствии с повесткой заседания была представлена информация о деятельности Межведомственного центра Координационного штаба, а также о работе, проделанной в рамках I Государственной программы «Великое возвращение». Были заслушаны доклады о проводимой работе по расширению процесса заселения, повышению экономической активности, развитию предпринимательства и восстановлению культурного наследия.

В заключение заседания было подчеркнуто, что для эффективного выполнения стратегических задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики, важно своевременно реализовывать необходимые меры. Отмечена необходимость предпринимать конкретные шаги по каждому вопросу и оперативно выполнять данные поручения.

