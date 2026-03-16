ЕС обсуждает продление миссии «Аспидес» и ее возможное расширение на Ормузский пролив

Министры иностранных дел стран Европейского союза на встрече в Брюсселе в понедельник обсудят вопрос о расширении военно-морской миссии блока «Аспидес» в Ормузском проливе, сообщил Euronews источник, знакомый с вопросом.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул подтвердил, что вопрос обсуждается, но выразил скептицизм по поводу операции и участия в ней Германии.

«Аспидес» - военно-морская операция ЕС, начатая в Красном море в ответ на нападения повстанцев-хуситов на международные суда в феврале 2024 года.

Вашингтон оказывает все большее давление на европейских и азиатских партнеров, требуя обеспечить безопасность ключевого маршрута транзита нефти, после того как цены на энергоносители резко выросли после американо-израильских ударов по Ирану. В выходные президент США Дональд Трамп призвал Великобританию, Францию, Китай и Японию направить в этот район суда для защиты нефтяных грузов.

Через Ормузский пролив проходит около 20 процентов всей мировой нефти. На прошлой неделе Тегеран объявил, что заблокирует пролив в ответ на удары, и с тех пор атаковал несколько судов в этом районе.

Выступая в воскресенье перед немецкой общественной телекомпанией ARD, Вадефул подтвердил, что на европейском уровне обсуждается вопрос о возможном продлении «Аспидеса», но исключил участие в ней Германии.

Он сказал, что не видит срочной необходимости в такой операции и призвал США и Израиль четко обозначить свои цели в войне с Ираном.

Его комментарии повторяют критику со стороны европейцев, которые утверждают, что США не поделились достаточной информацией о войне, ее сроках и целях.

Министр энергетики США Крис Райт заявил в воскресенье, что война против Ирана «скорее всего» закончится через несколько недель. Усилия Вашингтона по ослаблению опасений на рынке энергоносителей мало что сделали для того, чтобы остановить рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель, что вызвало опасения по поводу инфляции и ослабления экономического роста.

Источник: Euronews

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

