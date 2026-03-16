Арестованы создатели подпольных игровых площадок в азербайджанском сегменте соцсетей - ВИДЕО

Фаига Мамедова17:00 - Сегодня
Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел продолжает проведение оперативно-технических мероприятий в отношении лиц, организующих незаконные азартные игры и деятельность онлайн-казино в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе очередной операции, проведенной киберполицией, за совершение указанных противоправных действий были задержаны четыре человека: Полад Абдуллаев, Сянан Гаджизаде, Тогрул Кязымов и действовавший в сговоре с последним Джафар Бейялиев, передает 1news.az.

В ходе расследования было установлено, что данные лица вступили в преступный сговор с незаконными игорными сайтами, управляемыми из-за рубежа, и создали на территории страны виртуальные «кассы». В дальнейшем через страницы в социальных сетях под названиями «Milan», «Sevinc», «Rahat» и «Texas 777» они связывались с пользователями и вовлекали их в незаконные азартные игры.

При обыске по адресам проживания задержанных были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств электронные носители, банковские карты и мобильные номера, использовавшиеся в противоправной деятельности.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело. В отношении П.Абдуллаева, С.Гаджизаде, Т.Кязымова и Дж. Бейялиева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Мы еще раз призываем граждан воздержаться от участия в незаконных онлайн-казино и азартных играх, предлагаемых на различных интернет-ресурсах, а также в социальных сетях. Подобные платформы зачастую создаются с целью кибермошенничества, в результате чего злоумышленники получают доступ к банковским картам и личным данным пользователей.

Участие в незаконных азартных онлайн-играх влечет за собой не только финансовые потери, но и риск привлечения к юридической ответственности. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не посещать нелицензированные сайты онлайн-казино и букмекерских контор, не верить обещаниям «легкого заработка» в рекламе таких игр в социальных сетях, а также сообщать в органы полиции о подозрительных аккаунтах и платформах.

Помните, что осторожное поведение в киберсреде - залог вашей финансовой и личной безопасности», - говорится в сообщении ведомства.

