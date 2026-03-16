Общество

В Баку скончалась 53-летняя женщина, родившая близнецов - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова14:47 - Сегодня
Названы причины смерти 53-летней женщины, родившей близнецов в роддоме №2 в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщили в ответ на запрос 1news.az в Сабунчинском медицинском центре, пациентка скончалась после родов из-за дыхательной недостаточности.

Женщина была госпитализирована в отделение патологии роддома при центре с беременностью после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Срок беременности составлял 34 недели и 4 дня, также была диагностирована угроза преждевременных родов. В 10:30 ей была проведена операция, в результате чего на свет появились двое детей - мальчик весом 2 100 г и ростом 47 см и девочка весом 2 050 г и ростом 46 см.

После операции женщину перевели в отделение реанимации. Спустя два часа у нее началось гипотоническое кровотечение, были проведены необходимые медицинские процедуры, включая повторную операцию и удаление матки.

Около 01:30 состояние пациентки резко ухудшилось, появились признаки удушья и дыхательной недостаточности. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, около 02:30 была зафиксирована биологическая смерть.

Состояние новорожденных оценивается как стабильное, их лечение продолжается.

13:23

В Баку скончалась женщина во время родов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел 15 марта около 04:00 в родильном доме, расположенном в Сабунчинском районе по адресу: улица О.Эфендиева, 2.

Жительница города Баку Матанат Мирзоева (1973 г.р.) скончалась во время родов.

По данному факту ведется расследование.

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40
23 / 01 / 2026, 16:28
26 / 12 / 2025, 17:22