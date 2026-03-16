На освобожденных территориях Азербайджана восстановлен 41 населенный пункт

На освобожденных территориях Азербайджана - Карабахе и Восточном Зангезуре - до сих пор построен, восстановлен и введен в эксплуатацию 41 населенный пункт.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев на заседании в Ходжавенде.

По его словам, на освобожденных территориях в настоящее время проживают и работают свыше 80 тыс. человек, включая работающих в государственном и частном секторах, а также получающих образование.

Нуриев также отметил, что в результате масштабных восстановительных работ, которые будут проведены в предстоящий период, процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев ускорится, а масштабы реализации программы "Великого возвращения" расширятся.