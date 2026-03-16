МИД Ирана предостерег Румынию от предоставления баз для США

First News Media16:27 - Сегодня
Румыния будет рассматриваться как участник конфликта на Ближнем Востоке, если предоставит свои базы для Вооруженных сил США.

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

"Если Румыния предоставит свои базы США, мы дадим соответствующую юридическую и политическую реакцию. <...> Безусловно, Румыния будет рассматриваться как участник военной агрессии против Ирана, и это действие с точки зрения международного права полностью недопустимо", - сказал он.

Ранее телеканал Digi24 сообщил, что США обратились к Румынии с запросом о предоставлении возможности использования авиабазы Михаил Когэлничану для проведения операций против Ирана. Позднее стало известно, что президент Румынии Никушор Дан заявил о согласии Бухареста на размещение самолетов и военнослужащих США на авиабазе.

Источник: ТАСС

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

