В столице США, Вашингтоне, в дни участия азербайджанского руководства в первом заседании Совета мира произошел инцидент, который наглядно продемонстрировал: антиазербайджанские силы, потерпевшие стратегическое поражение в регионе, все чаще прибегают к примитивным, агрессивным и откровенно маргинальным методам давления за пределами Южного Кавказа.

Группа радикально настроенных лиц предприняла попытку организовать провокацию, сопровождавшуюся неэтичной лексикой, оскорблениями и попытками прорваться на охраняемую территорию. Однако благодаря скоординированным действиям Службы безопасности Президента Азербайджана и полиции Вашингтона ситуация была оперативно взята под контроль. Серьезных нарушений зафиксировано не было - и именно это стало главным разочарованием для организаторов инцидента, рассчитывавших на эскалацию и медийный эффект.

Видеозаписи, мгновенно разошедшиеся по социальным сетям, стали неопровержимым свидетельством истинного характера происходящего. Нецензурная брань, агрессивные выпады, попытки физического давления - все это не имеет ничего общего ни с демократией, ни со свободой выражения мнений. Перед нами - узнаваемый почерк радикальных антиазербайджанских групп, утративших способность говорить на языке фактов, аргументов и международного права.

Показательно, что первая волна поддержки этих действий последовала со стороны армянских шовинистических кругов в США, прежде всего структур, давно известных своей системной и агрессивной ангажированностью. В частности, речь идет об ANCA - организации, которая на протяжении десятилетий выступает неформальным координатором антиазербайджанских кампаний в американском политическом пространстве. Именно такие центры последовательно подменяют понятия, выдавая провокации и давление за «гражданский активизм», а уличную агрессию - за «борьбу за ценности».

На деле мы наблюдаем деятельность, направленную на подрыв межгосударственного диалога, дискредитацию Азербайджана и давление на суверенные решения Баку. Эти структуры сознательно работают на сохранение очагов напряженности и поощрение реваншистских настроений, игнорируя новые реалии региона.

Сразу вслед за ANCA с привычными заявлениями выступил один из наиболее одиозных представителей армянского лобби в Конгрессе США - Фрэнк Паллоне. Его деятельность давно вышла за рамки обычной политической ангажированности и приобрела откровенно враждебный по отношению к Азербайджану характер. Паллоне годами действует как рупор армянского национализма, последовательно игнорируя международное право, резолюции ООН и реальные итоги конфликта.

Особый цинизм его позиции проявляется в попытках политической реабилитации бывшей оккупации азербайджанских территорий, отрицании трагедии Ходжалы и продвижении дискриминационных инициатив против Азербайджана, включая печально известную 907-ю поправку. Под прикрытием риторики о «правах человека» Паллоне фактически оправдывал этнические чистки, поддерживал сепаратизм и поощрял продолжение конфронтации.

Отдельного упоминания заслуживает его визит в Баку - на COP29, который Паллоне, по всей видимости, рассматривал как возможность устроить дешевое политическое шоу и навязать Азербайджану заранее заготовленные обвинительные клише. Однако реальность стала для него холодным душем: вместо сцены для морализаторства он столкнулся с фактами, аргументированной позицией и жёсткой, но корректной дипломатией. Итог оказался показателен - конгрессмен был вынужден покинуть страну без политических дивидендов, не сумев навязать свой сценарий и потерпев репутационное фиаско.

Паллоне не пересмотрел свою линию и после окончательного краха карабахской авантюры Армении, а, напротив, усилил агрессивную кампанию, пытаясь представить законные действия Азербайджана как «преследования» и «угрозы». Такая позиция - это не защита ценностей и не борьба за права человека, а откровенный политический саботаж, направленный на подрыв суверенитета Азербайджана и поощрение армянских реваншистских иллюзий.

При этом Паллоне в этой конструкции не автономен. Он - лишь публичное лицо и политический инструмент более широкой системы внешнего давления. За его демаршами и истеричной риторикой отчетливо просматриваются заказчики - радикальные проармянские лоббистские центры, которые формируют повестку, распределяют роли и подбирают исполнителей как среди политиков, так и среди так называемых «активистов». В этой логике Паллоне выполняет функцию громкоговорителя.

Что касается антинациональных элементов, то это низовой уровень той же схемы. Их задача - создавать иллюзию «спонтанного протеста», усиливать информационный шум и формировать картинку мнимого внутреннего недовольства, за которым на деле стоят внешние интересы. Это одна цепь, один центр управления и одна цель - давление на Азербайджан с использованием гибридных методов, где уличная провокация дополняет кабинетный лоббизм.

Выбор даты и места для провокации также не был случайным. Попытка дестабилизировать ситуацию в день проведения крупного международного мероприятия стала вызовом принимающей стороне. Фактически радикальные группы грубо нарушили правила безопасности в США, поставив под угрозу общественный порядок и репутацию самой американской столицы. Не случайно их действия были немедленно пресечены - государственные структуры США четко продемонстрировали, что не намерены потворствовать деструктивным выходкам.

Истинная причина подобной истерики очевидна. После восстановления территориальной целостности Азербайджана и демонтажа сепаратистских конструкций в Карабахе у противников Баку не осталось ни политических, ни правовых аргументов. Все, что им остается, - крики, провокации и попытки перенести конфликт в информационную и уличную плоскость за пределами региона.

Однако и здесь их ждет разочарование. Азербайджан сегодня - уверенный субъект международной политики, действующий в рамках международного права и пользующийся растущим пониманием и поддержкой. Попытки очернить эту реальность с помощью маргинальных акций лишь подчеркивают слабость и политическую беспомощность их организаторов.

Инцидент в Вашингтоне стал очередным напоминанием: антиазербайджанские силы и их покровители продолжают делать ставку на деструкцию. Но эта стратегия обречена. Мир меняется, регион вступает в новую фазу, а громкие провокации все чаще остаются лишь фоном для уверенного и последовательного курса Баку.