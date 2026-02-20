Фридрих Мерц: США теряют интерес к роли гаранта международного порядка
Соединенные Штаты все больше теряют интерес к роли страны - гаранта международного порядка.
Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на съезде Христианско-демократического союза, трансляцию ведет телеканал NTV.
«США сами все больше теряют интерес к роли державы - гаранта международного порядка», - заявил канцлер. По его мнению, Германии в связи с этим придется брать на себя больше ответственности и работать в условиях, когда действуют «законы державной политики». «Нам придется в будущем взять свою судьбу в собственные руки», - подчеркнул Мерц.
Источник: ТАСС
293