 Фридрих Мерц: США теряют интерес к роли гаранта международного порядка | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Фридрих Мерц: США теряют интерес к роли гаранта международного порядка

First News Media16:15 - Сегодня
Фридрих Мерц: США теряют интерес к роли гаранта международного порядка

Соединенные Штаты все больше теряют интерес к роли страны - гаранта международного порядка.

Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на съезде Христианско-демократического союза, трансляцию ведет телеканал NTV.

«США сами все больше теряют интерес к роли державы - гаранта международного порядка», - заявил канцлер. По его мнению, Германии в связи с этим придется брать на себя больше ответственности и работать в условиях, когда действуют «законы державной политики». «Нам придется в будущем взять свою судьбу в собственные руки», - подчеркнул Мерц.

Источник: ТАСС

Поделиться:
293

Актуально

Мнение

Азербайджан в «Совете мира»: Стратегическая роль в новой архитектуре глобальной ...

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Словении

Мнение

От лоббизма к уличной истерике: дешевое шоу и громкий провал

Общество

Названа точная дата прихода весны в Азербайджан

В мире

Каллас уверена, что 20-й пакет санкций против России утвердят 23 февраля - ОБНОВЛЕНО

Фридрих Мерц: США теряют интерес к роли гаранта международного порядка

На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, есть погибшие

Глава КГД Армении уволен на фоне коррупции

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

В Египте найдены уникальные наскальные рисунки возрастом 10 тысяч лет

В Женеве завершилась встреча Россия–Украина–США - ОБНОВЛЕНО

Эрдоган отложил завтрашний визит в ОАЭ из-за болезни Аль Нахайяна

В Бенине Boeing совершил аварийную посадку из-за развалившегося в небе двигателя - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Начинается процесс электронного перевода учащихся

Сегодня, 19:00

Объявленный в международный розыск человек экстрадирован из ОАЭ в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:50

Азербайджан отправил Украине очередную партию гумпомощи - ФОТО

Сегодня, 18:45

В Гёйгёле закрыли предприятие после отравления 10 школьников - ФОТО

Сегодня, 18:30

Бывшим вынужденным переселенцам, переехавшим в Ходжавенд, вручены ключи от их домов - ФОТО

Сегодня, 18:05

В Азербайджане вводится запрет на использование асбеста

Сегодня, 17:36

В Баку женщины в хиджабах ограбили магазин вблизи мечети

Сегодня, 17:31

Как изменилось число браков и разводов в Азербайджане за прошлый год?

Сегодня, 17:30

Посольство Азербайджана в США выступило с заявлением в связи с инцидентом в Вашингтоне

Сегодня, 17:22

Реорганизованы «Агентство развития медиа» и «Центр анализа международных отношений»

Сегодня, 17:15

В Азербайджане увеличилась численность населения

Сегодня, 17:11

Два ведомства Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана преобразованы в ЗАО

Сегодня, 17:08

Шантаж, угрозы и изъятие паспортов: как азербайджанки становились жертвами секс-трафика

Сегодня, 17:03

Еще один телеканал будет транслировать матчи Мисли премьер-лиги

Сегодня, 17:01

Байрактар: Армения может стать частью энергопроектов, реализуемых Азербайджаном и Турцией

Сегодня, 16:50

Ильхам Алиев поздравил президента Словении

Сегодня, 16:47

Парк или очередная новостройка? Жители Ясамала обеспокоены судьбой леса у озера Ганлыгёль - ВИДЕО

Сегодня, 16:38

Каллас уверена, что 20-й пакет санкций против России утвердят 23 февраля - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:23

От лоббизма к уличной истерике: дешевое шоу и громкий провал

Сегодня, 16:20

Фридрих Мерц: США теряют интерес к роли гаранта международного порядка

Сегодня, 16:15
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36