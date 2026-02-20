Трамп решил поручить Пентагону раскрыть документы об НЛО

Президент США Дональд Трамп решил поручить министру обороны Питу Хегсету раскрыть правительственные документы, касающиеся внеземной жизни и НЛО.

Об этом он написал в Truth Social.

Такое решение Трамп объяснил «огромным интересом к этому вопросу».

«Я поручу министру обороны и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — написал глава Белого дома.

В четверг американский лидер обвинил своего предшественника Барака Обаму в разглашении секретной информации после его недавнего заявления о существовании инопланетян.

«Он извлек это из секретной информации…. Ему не нужно было этого делать», — заявил Трамп журналистам на борту Air Force One по пути в Джорджию. По его мнению, Обама «совершил большую ошибку».