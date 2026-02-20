Фидан: Турция надеется, что США и Иран проведут «настоящие переговоры» без необходимости войны
Турция надеется, что США и Иран придут к «настоящим переговорам» без необходимости военных действий или войны, заявил министр иностранных дел Хакан Фидан.
«Мы надеемся, что не будет необходимости в военных операциях или войне и что стороны действительно приступят к переговорам», - сказал он.
Его заявление прозвучало сразу после участия в первом заседании Совета мира, которое прошло под председательством президента США Дональда Трампа и собрало представителей более 45 стран для обсуждения вопросов восстановления Газы и более широких международных усилий по стабилизации ситуации.
Фидан отметил, что его недавние переговоры с участием Омана в качестве посредника, а также его прямые контакты с американскими и иранскими официальными лицами были более конструктивными, чем в прошлом.
«Мое впечатление от текущих переговоров — бесед с оманским посредником, с Соединенными Штатами и с Ираном — состоит в том, что стороны подают беспрецедентно позитивные сигналы, особенно в продвижении определенных конкретных вопросов», - добавил он.
Источник: Anadolu