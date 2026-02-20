IDRW: Армения заинтересована в индийских тактических баллистических ракетах «Pralay»

Армения заинтересована в индийских тактических баллистических ракетах «Pralay».

Об этом сообщает индийское издание IDRW.

Это ракета малой дальности, ключевой особенностью которой является способность маневрировать на конечном участке траектории и изменять направление полёта, что делает «Pralay» чрезвычайно сложной целью для перехвата даже для таких современных систем, как «Barak-8» или «С-300», отмечает издание.

В случае заключения сделки Армения станет первым зарубежным покупателем системы «Pralay».

Источник: news.am