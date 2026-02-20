Армения не спешит с выбором атомного партнера

Основные вопросы, связанные со строительством модульной атомной электростанции в Армении, планируется прояснить к концу этого года или в 2027 году.

После этого начнётся этап проектирования, за которым последует решение о выборе подрядчика и начало строительных работ.

Об этом в интервью «Арменпресс» заявил министр территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Давид Худатян. Он отметил, что в настоящее время ведётся изучение предложений примерно от десятка компаний из разных стран, включая США, Россию, Китай, Корею и Францию. Будет выбран наиболее подходящий вариант, отвечающий потребностям и особенностям энергетической системы Армении, а также наиболее экономически целесообразный вариант. Только после этого будет определена модель строящейся атомной электростанции.

«На данный момент правительство Армении определилось только с типом атомной электростанции — модульной, состоящей из малых реакторов. Решение о строительстве такой АЭС было принято с учетом различных факторов, прежде всего, обеспечения дополнительной гибкости энергетической системы Армении», — отметил министр.

Он также сообщил, что в ближайшее время будет запущена вторая программа по продлению срока эксплуатации Мецаморской АЭС, в результате которой она будет работать до 2036 года. По словам Давида Худатяна, технически возможно сохранить Мецаморскую АЭС в энергетической системе Армении до 2046 года, но правительство сделает все, чтобы в ней не было необходимости.