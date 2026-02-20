 Продажи плюшевых орангутанов IKEA выросли после истории обезьянки Панча | 1news.az | Новости
Продажи плюшевых орангутанов IKEA выросли после истории обезьянки Панча

First News Media23:35 - 20 / 02 / 2026
История детёныша макаки по кличке Панч из японского зоопарка неожиданно обернулась коммерческим успехом для IKEA.

После того как в сети стали вирусными ролики с малышом и его «плюшевой мамой», продажи мягкого орангутана, с которым Панч не расстаётся, резко выросли, сообщила The New York Times.

В IKEA подтвердили повышенный спрос на игрушку. По данным компании, особенно заметно продажи увеличились в Японии, США и Южной Корее. Как пишет New York Post, на фоне ажиотажа президент IKEA Japan Петра Фаре решила подарить Панчу «пожизненный» запас плюшевых обезьян, чтобы у него всегда было с кем обниматься.

Стоимость игрушки составляет 19,99 доллара (примерно 2000–2200 иен в Японии), что делает её доступной для большинства покупателей.

Панч появился на свет в июле 2025 года с весом всего около 500 граммов. Из-за аномальной летней жары его мать, для которой это были первые роды, отказалась от детёныша. Сотрудникам зоопарка пришлось самостоятельно выкармливать малыша, чтобы спасти ему жизнь.

Роль «приёмной мамы» для Панча сыграл плюшевый орангутан. Обезьянка буквально не выпускает игрушку из лап, а видео, где сирота повсюду носит её с собой, собрало миллионы просмотров в соцсетях.



