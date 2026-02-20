Жертвам Эпштейна выплатят компенсацию в 35 млн долларов

Правопреемники финансиста Джеффри Эпштейна согласились выплатить до 35 миллионов долларов компенсации, оставшимся женщинам, обвинившим его в сексуальном насилии.

Об этом сообщило Bloomberg.

По информации агенства, наследники финансиста Даррен Индайк и Ричард Кан, согласились пойти на сделку, чтобы "окончательно и навсегда разрешить, снять и закрыть" претензии группы женщин, заявившим, что подверглись сексуальному насилию со стороны финансиста или были вовлечены в торговлю людьми в период с 1995 года по 10 августа 2019 года.

Уточняется, что соглашение предусматривает выплату 35 миллионов долларов в случае, если число пострадавших превысит 40 человек, либо 25 миллионов, если их окажется меньше. Однако, прежде чем план вступит в силу, его должен утвердить федеральный судья в Нью-Йорке.