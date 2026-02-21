В Турции разразился очередной футбольный скандал, арестованы руководители команд

Футбольный скандал с незаконными ставками и договорными матчами, который начался в Турции еще в прошлом году, имеет свое продолжение.

На днях правоохранители этой страны взяли под арест 32 руководителя разных команд, сообщает Zakon.kz.

К этому моменту опубликована информация об итогах операции, которая была специально разработана против руководителей клубов.

В списке арестованных 32 президента, среди них представители ряда дружин из высшего дивизиона – «Гезтепе», «Коньяспор», «Аланьяспор», «Антальяспор», «Коджаелиспор», «Генчлербирлиги» и «Сивасспор».

Для задержания подозреваемых были проведены полицейские рейды в 10 провинциях, и все обвиняемые взяты под арест, за исключением одного человека, поиски которого продолжаются.

По заявлению прокуратуры, задержанные делали ставки на футбольные матчи с участием своих команд, а некоторые даже ставили на победу соперников.

Это не первый громкий арест в турецком футболе — ранее под подозрение попали 108 тренеров и 104 менеджера футбольных клубов, которые также делали ставки.