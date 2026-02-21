 The New York Times: США наращивают военное присутствие в Иордании | 1news.az | Новости
The New York Times: США наращивают военное присутствие в Иордании

First News Media09:10 - Сегодня
США разместили более 60 военных самолетов на авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) на основании спутниковых снимков и полетных данных.

Как отмечается, это примерно в три раза больше числа самолетов, которые обычно находятся там. Помимо этого, воздушные суда могут быть размещены в ангарах, указывает издание. По его сведениям, начиная с воскресенья, на территории базы совершили посадку не менее 68 транспортных самолетов. Среди техники, находящейся на базе, были замечены истребители пятого поколения F-35, а также беспилотники и вертолеты.

По оценке The New York Times, такое наращивание военного присутствия может указывать на то, что США считают авиабазу Муваффак Салти "ключевым хабом для планирования возможных ударов по Ирану".

Источник: ТАСС

