Армия Израиля: Целью удара по Ливану были ракетчики «Хезболлах»

Израильский удар по Ливану, нанесенный 20 февраля, был нацелен на ослабление потенциала ракетных подразделений боевого крыла шиитской организации "Хезболлах". Об этом заявила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, удары наносились по трем штабам "Хезболлах" в районе Баальбека на востоке страны. В результате атаки были ликвидированы несколько человек из числа ракетчиков "Хезболлах".

По версии израильской стороны, они пытались "ускорить повышение боеготовности" военных формирований организации и "планировали огневые атаки" на Израиль. "Ракетные подразделения "Хезболлах" - это структура, ответственная за запуск ракет и снарядов по территории Государства Израиль, и в последнее время они планировали подобного рода запуски в сторону израильской территории", - утверждается в тексте.

Действия "Хезболлах", по мнению Израиля, "являются нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном". Израильская армия, со своей стороны, "по-прежнему сохраняет приверженность договоренностям о прекращении огня", утверждают в пресс-службе. "Армия обороны Израиля продолжит принимать меры против любых попыток закрепления и вооружения со стороны "Хезболлах" и будет решительно действовать для устранения любых угроз гражданам Государства Израиль", - заявили военные.

Вечером 20 февраля армия Израиля заявила об ударе по командному центру "Хезболлах" в районе Баальбека. Новостной портал Lebanon 24 со ссылкой на медицинские источники позднее сообщил, что в результате удара погибли по меньшей мере 12 членов "Хезболлах", 37 человек получили ранения.

Источник: ТАСС