Иран признал военно-воздушные и военно-морские силы ЕС террористическими организациями
Тегеран признает военно-морские и военно-воздушные силы всех стран - членов ЕС террористическими организациями в ответ на внесение Евросоюзом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических структур.
Об этом говорится в заявлении МИД исламской республики.
"Мы считаем решение Европейского союза о признании КСИР террористической организацией нарушением международного права и норм", - приводит заявление ведомства телеканал Al Mayadeen.
Согласно тексту, МИД Ирана "исходя из принципа взаимности" признает и объявляет "ВМС и ВВС всех стран - членов ЕС террористическими организациями".
359