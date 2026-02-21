 Иран признал военно-воздушные и военно-морские силы ЕС террористическими организациями | 1news.az | Новости
Иран признал военно-воздушные и военно-морские силы ЕС террористическими организациями

21 / 02 / 2026
Тегеран признает военно-морские и военно-воздушные силы всех стран - членов ЕС террористическими организациями в ответ на внесение Евросоюзом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических структур.

Об этом говорится в заявлении МИД исламской республики.

"Мы считаем решение Европейского союза о признании КСИР террористической организацией нарушением международного права и норм", - приводит заявление ведомства телеканал Al Mayadeen.

Согласно тексту, МИД Ирана "исходя из принципа взаимности" признает и объявляет "ВМС и ВВС всех стран - членов ЕС террористическими организациями".

