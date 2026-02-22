 Орбан: Венгрия не будет останавливать поставки электричества Украине | 1news.az | Новости
Орбан: Венгрия не будет останавливать поставки электричества Украине

First News Media14:50 - Сегодня
Власти Венгрии не будут останавливать поставки электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.

Об этом венгерский иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.

«В этом вопросе необходимо проявлять особую осторожность, поскольку по другую сторону границы тоже проживают венгры, и прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь затронет Закарпатье, создав особые проблемы, трудности и страдания для тех семей, которые живут по другую сторону границы», — сказал он.

Министр подчеркнул, что у Венгрии есть споры не с теми, кто живет на Украине, а с украинским руководством и Будапешт в вопросе импорта электроэнергии не намерен причинять еще больше страданий населению.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия может остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на отсутствие поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».

