Аракчи заявил о возможной встрече с Уиткоффом 26 февраля

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что может встретиться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Женеве 26 февраля.

"Мы все еще работаем над этим. И мы пытаемся сделать так, чтобы включить элементы, которые могут удовлетворить обе стороны с учетом их опасений и интересов", - отметил Арагчи в эфире телеканала CBS, говоря о подготовке ответа на предложения США относительно ядерной программы Ирана. "Мы работаем над этими элементами. И, я считаю, что, когда мы снова встретимся в Женеве, вероятно, в этот четверг, мы сможем проработать эти элементы и подготовить хороший текст и быстро прийти к соглашению. Я так понимаю. Я считаю это вполне возможным", - добавил Аракчи, говоря о том, когда он передаст ответ Уиткоффу.

Источник: ТАСС