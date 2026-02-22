 В Бразилии завершился главный карнавал планеты - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Бразилии завершился главный карнавал планеты - ФОТО

First News Media21:25 - Сегодня
В Бразилии завершился главный карнавал планеты - ФОТО

В Бразилии завершился главный карнавал планеты. По предварительным данным, в фестивале приняли участие более 65 млн человек по всей стране, а доходы Рио-де-Жанейро, который выступает сердцем праздника, превысили $1 млрд.

В 2026 г. карнавал в Бразилии отметил 303-ю годовщину. С 1932 г. его неотъемлемой частью является соревнование между школами самбы.

Главная площадка карнавала – 700-метровый самбодром «Маркиз де Сапукаи», построенный в Рио-де-Жанейро в 1984 г. Парады здесь проходили 15, 16 и 17 февраля.

В этом году чемпионом карнавала в четвертый раз стала школа самбы «Унидус ди Вирадоуру» (на фото), получив от жюри 270 очков – максимально возможный балл. Коллектив уже становился победителем в 1997, 2020 и 2024 гг.

Как сообщили в министерстве туризма, во время карнавала Бразилию посетили 300 000 иностранных туристов. 110 000 из них наблюдали за фестивалем в Рио-де-Жанейро.

Только иностранцы принесли экономике страны $186 млн.

Общий доход от праздника оценивается в $3,5 млрд.

Для обеспечения безопасности туристов часть полицейских патрулировали улицы в карнавальных костюмах.

За время карнавала Рио-де-Жанейро принял около 8 млн гостей, а лидером по числу посетителей стал Сан-Паулу, где собралось более 16 млн человек.

По предварительным данным, с 13 по 21 февраля на разных площадках по всей стране в фестивале приняли участие более 65 млн человек – на 12 млн больше, чем в 2025-м.

В министерстве туризма связывают рекордные показатели карнавала 2026 г. с активным продвижением бренда Бразилии, который основан на культурном разнообразии.

Источник: Ведомости

Поделиться:
331

Актуально

Общество

Пасмурно, но без осадков - ПРОГНОЗ НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Спорт

Азербайджанские гимнасты взяли золото и серебро на Кубке мира в Баку

Политика

Министр обороны посетил подразделения ВВС - ФОТО - ВИДЕО

Xроника

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии

В мире

СМИ: Названа дата возобновления переговоров по Украине

В Малайзии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Пезешкиан: Иран получил обнадеживающие сигналы после переговоров в Женеве

Аракчи: Инспекции МАГАТЭ в Иране могут быть возобновлены

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

«Он называл себя Султаном»: Жертва Эпштейна рассказала о его плане «Гарем» и одержимости дворцом Топкапы

Основатель Wikipedia: Ресурсы на основе ИИ — карикатуры на энциклопедии

Стали известны детали трагической гибели в РФ супругов-азербайджанцев

Продажи плюшевых орангутанов IKEA выросли после истории обезьянки Панча

Последние новости

СМИ: Названа дата возобновления переговоров по Украине

Сегодня, 23:35

Проходит церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр

Сегодня, 23:30

В Малайзии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Сегодня, 23:15

Пезешкиан: Иран получил обнадеживающие сигналы после переговоров в Женеве

Сегодня, 22:37

Аракчи: Инспекции МАГАТЭ в Иране могут быть возобновлены

Сегодня, 22:19

В Хьюстоне состоялась международная конференция в связи с годовщиной трагедии в Ходжалы

Сегодня, 21:50

В Бразилии завершился главный карнавал планеты - ФОТО

Сегодня, 21:25

Пакистан ликвидировал более 80 мятежников на территории Афганистана

Сегодня, 21:00

Опубликована итоговая медальная таблица Олимпийских игр 2026 года

Сегодня, 20:37

Аракчи: Ирану придется ударить по американским военным базам в регионе при атаке США

Сегодня, 20:32

Аракчи заявил о возможной встрече с Уиткоффом 26 февраля

Сегодня, 20:21

На территории резиденции Трампа ликвидирован вооруженный мужчина - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Названы возможные сроки нанесения удара США по Ирану

Сегодня, 20:00

В ЕС хотят отложить голосование по соглашению с США

Сегодня, 19:29

«Не в деньгах счастье» - признание самого богатого человека в мире

Сегодня, 19:05

Сколько стоили билеты на церемонию закрытия Олимпиады?

Сегодня, 18:44

Чемпионкой Азербайджана по шахматам стала Ульвия Фаталиева

Сегодня, 17:55

Завтра погода будет благоприятной для метеочувствительных людей

Сегодня, 17:38

В Олимпийской деревне готовили 12 тысяч кусков пиццы в день

Сегодня, 17:15

Посол Украины: Особенно ценной является искренняя поддержка и солидарность со стороны Азербайджана

Сегодня, 16:53
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36