В Бразилии завершился главный карнавал планеты - ФОТО

В Бразилии завершился главный карнавал планеты. По предварительным данным, в фестивале приняли участие более 65 млн человек по всей стране, а доходы Рио-де-Жанейро, который выступает сердцем праздника, превысили $1 млрд.

В 2026 г. карнавал в Бразилии отметил 303-ю годовщину. С 1932 г. его неотъемлемой частью является соревнование между школами самбы.

Главная площадка карнавала – 700-метровый самбодром «Маркиз де Сапукаи», построенный в Рио-де-Жанейро в 1984 г. Парады здесь проходили 15, 16 и 17 февраля.

В этом году чемпионом карнавала в четвертый раз стала школа самбы «Унидус ди Вирадоуру» (на фото), получив от жюри 270 очков – максимально возможный балл. Коллектив уже становился победителем в 1997, 2020 и 2024 гг.

Как сообщили в министерстве туризма, во время карнавала Бразилию посетили 300 000 иностранных туристов. 110 000 из них наблюдали за фестивалем в Рио-де-Жанейро.

Только иностранцы принесли экономике страны $186 млн.

Общий доход от праздника оценивается в $3,5 млрд.

Для обеспечения безопасности туристов часть полицейских патрулировали улицы в карнавальных костюмах.

За время карнавала Рио-де-Жанейро принял около 8 млн гостей, а лидером по числу посетителей стал Сан-Паулу, где собралось более 16 млн человек.

По предварительным данным, с 13 по 21 февраля на разных площадках по всей стране в фестивале приняли участие более 65 млн человек – на 12 млн больше, чем в 2025-м.

В министерстве туризма связывают рекордные показатели карнавала 2026 г. с активным продвижением бренда Бразилии, который основан на культурном разнообразии.

