Аракчи: Инспекции МАГАТЭ в Иране могут быть возобновлены

Тегеран допускает возможность возобновления инспекционной деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране, но настаивает на соблюдении своего права на мирное обогащение урана.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в эфире телеканала CBS.

"Мы являемся полноправным участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и у нас есть соглашение о гарантиях с МАГАТЭ. Мы готовы сотрудничать с агентством в полной мере по гарантиям. И при определенных условиях мы можем принять Дополнительный протокол [к соглашению] по гарантиям", - отметил он, говоря о возможности возобновления инспекций. "И, я думаю, механизм верификации, мониторинга в полной мере приемлем и может быть реализован", - добавил Аракчи. Упомянутое соглашение разрешает проведение инспекций МАГАТЭ для проверки использования ядерных объектов в мирных целях.

"Обогащение [урана] - это наше право. Мы являемся участником ДНЯО и имеем полное право на мирное использование атомной энергии, в том числе на обогащение", - подчеркнул Аракчи, говоря о требованиях США к Ирану прекратить обогащение урана. "Обогащение - это важная тема на наших переговорах. Американская сторона знает нашу позицию. Мы знаем их позицию, - добавил он. - Мы уже обменялись мнениями относительно имеющихся у нас опасений. И, думаю, решение достижимо".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее в этом месяце заявил, что соглашение с Ираном о возобновлении инспекционной деятельности агентства в стране может быть вскоре достигнуто.

Источник: ТАСС