 Аракчи: Инспекции МАГАТЭ в Иране могут быть возобновлены | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Аракчи: Инспекции МАГАТЭ в Иране могут быть возобновлены

First News Media22:19 - Сегодня
Аракчи: Инспекции МАГАТЭ в Иране могут быть возобновлены

Тегеран допускает возможность возобновления инспекционной деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране, но настаивает на соблюдении своего права на мирное обогащение урана.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в эфире телеканала CBS.

"Мы являемся полноправным участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и у нас есть соглашение о гарантиях с МАГАТЭ. Мы готовы сотрудничать с агентством в полной мере по гарантиям. И при определенных условиях мы можем принять Дополнительный протокол [к соглашению] по гарантиям", - отметил он, говоря о возможности возобновления инспекций. "И, я думаю, механизм верификации, мониторинга в полной мере приемлем и может быть реализован", - добавил Аракчи. Упомянутое соглашение разрешает проведение инспекций МАГАТЭ для проверки использования ядерных объектов в мирных целях.

"Обогащение [урана] - это наше право. Мы являемся участником ДНЯО и имеем полное право на мирное использование атомной энергии, в том числе на обогащение", - подчеркнул Аракчи, говоря о требованиях США к Ирану прекратить обогащение урана. "Обогащение - это важная тема на наших переговорах. Американская сторона знает нашу позицию. Мы знаем их позицию, - добавил он. - Мы уже обменялись мнениями относительно имеющихся у нас опасений. И, думаю, решение достижимо".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее в этом месяце заявил, что соглашение с Ираном о возобновлении инспекционной деятельности агентства в стране может быть вскоре достигнуто.

Источник: ТАСС

Поделиться:
231

Актуально

Общество

Пасмурно, но без осадков - ПРОГНОЗ НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Спорт

Азербайджанские гимнасты взяли золото и серебро на Кубке мира в Баку

Политика

Министр обороны посетил подразделения ВВС - ФОТО - ВИДЕО

Xроника

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии

В мире

СМИ: Названа дата возобновления переговоров по Украине

В Малайзии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Пезешкиан: Иран получил обнадеживающие сигналы после переговоров в Женеве

Аракчи: Инспекции МАГАТЭ в Иране могут быть возобновлены

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Неформальная встреча глав МИД ЕС сорвалась - министры разъехались раньше времени

Иран и США приступили к обсуждению деталей отмены санкций и ядерного досье - ОБНОВЛЕНО

Продажи плюшевых орангутанов IKEA выросли после истории обезьянки Панча

На глазах у 5-летнего ребенка: В РФ супруги-азербайджанцы погибли, выпав из окна - ФОТО

Последние новости

СМИ: Названа дата возобновления переговоров по Украине

Сегодня, 23:35

Проходит церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр

Сегодня, 23:30

В Малайзии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Сегодня, 23:15

Пезешкиан: Иран получил обнадеживающие сигналы после переговоров в Женеве

Сегодня, 22:37

Аракчи: Инспекции МАГАТЭ в Иране могут быть возобновлены

Сегодня, 22:19

В Хьюстоне состоялась международная конференция в связи с годовщиной трагедии в Ходжалы

Сегодня, 21:50

В Бразилии завершился главный карнавал планеты - ФОТО

Сегодня, 21:25

Пакистан ликвидировал более 80 мятежников на территории Афганистана

Сегодня, 21:00

Опубликована итоговая медальная таблица Олимпийских игр 2026 года

Сегодня, 20:37

Аракчи: Ирану придется ударить по американским военным базам в регионе при атаке США

Сегодня, 20:32

Аракчи заявил о возможной встрече с Уиткоффом 26 февраля

Сегодня, 20:21

На территории резиденции Трампа ликвидирован вооруженный мужчина - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Названы возможные сроки нанесения удара США по Ирану

Сегодня, 20:00

В ЕС хотят отложить голосование по соглашению с США

Сегодня, 19:29

«Не в деньгах счастье» - признание самого богатого человека в мире

Сегодня, 19:05

Сколько стоили билеты на церемонию закрытия Олимпиады?

Сегодня, 18:44

Чемпионкой Азербайджана по шахматам стала Ульвия Фаталиева

Сегодня, 17:55

Завтра погода будет благоприятной для метеочувствительных людей

Сегодня, 17:38

В Олимпийской деревне готовили 12 тысяч кусков пиццы в день

Сегодня, 17:15

Посол Украины: Особенно ценной является искренняя поддержка и солидарность со стороны Азербайджана

Сегодня, 16:53
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36