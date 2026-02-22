Уиткофф пообещал «хорошие новости» по конфликту в Украине в ближайшие недели

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду, что в течение трех следующих недель может состояться новый раунд переговоров по Украине, который впоследствии приведет к встрече российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью телеканалу Fox News он рассказал, что вместе с Джаредом Кушнером представил обеим сторонам некоторые предложения, которые могут привести к их встрече в ближайшее время.

Уиткофф допустил, что в какой-то момент это может даже стать трехсторонней встречей с президентом США Дональдом Трампом, однако отметил, что американский лидер не захочет участвовать во встрече, если только не поймет, что может положить конец конфликту и добиться наилучшего результата.

Спецпосланник американского лидера выразил надежду, что в ближайшие недели появятся хорошие новости в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Напомним, что переговоры РФ, США и Украины состоялись в Женеве 17–18 февраля.