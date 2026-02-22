В Малайзии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировано у побережья Малайзии, входящего в состав архипелага Санта-Крус (Соломоновы Острова).

Об этом сообщил на своем сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 97 км к северу от города Кота-Кинабалу. Очаг залегал на глубине 620 км.

О возможных жертвах или разрушениях не сообщается, угроза цунами не объявлялась.

Источник: ТАСС