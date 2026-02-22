 СМИ: Названа дата возобновления переговоров по Украине | 1news.az | Новости
СМИ: Названа дата возобновления переговоров по Украине

First News Media23:35 - 22 / 02 / 2026
Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля, сообщил источник.

"Переговоры [по Украине] в Женеве могут возобновиться уже в четверг", - сказал собеседник агентства.

Переговоры России, США и Украины проходили в Женеве 17-18 февраля. В первый день они продлились около шести часов, во второй - порядка двух. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. По его словам, в ближайшее время состоится новая встреча по украинскому урегулированию. Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23-24 января в Абу-Даби. 4-5 февраля там же состоялся второй раунд.

Источник: ТАСС

