В Турции в цепной аварии пострадали десятки человек - ФОТО
В турецкой провинции Эрзурум произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.
В результате цепной аварии пострадали десятки человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
ДТП произошло утром в районе Ашкале, где из-за густого тумана значительно снизилась видимость, дополнительно осложнил дорожную обстановку гололед. В цепной аварии столкнулись легковые и грузовые автомобили.
На место направлены бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники жандармерии и полиции.
Спасатели работали в экстренном режиме, извлекая пострадавших, оказавшихся заблокированными в автомобилях. Раненые были переданы медикам. По имеющимся данным, восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Госпитализация пострадавших в близлежащие медицинские учреждения продолжается.
В связи с аварией движение на участке дороги было временно ограничено и осуществлялось в контролируемом режиме.
Власти призвали водителей соблюдать повышенную осторожность в условиях густого тумана и гололеда, снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию. По факту происшествия начато расследование.
Источник: TRT Haber