В Турции в цепной аварии пострадали десятки человек - ФОТО

В турецкой провинции Эрзурум произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

В результате цепной аварии пострадали десятки человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло утром в районе Ашкале, где из-за густого тумана значительно снизилась видимость, дополнительно осложнил дорожную обстановку гололед. В цепной аварии столкнулись легковые и грузовые автомобили.

На место направлены бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники жандармерии и полиции.

Спасатели работали в экстренном режиме, извлекая пострадавших, оказавшихся заблокированными в автомобилях. Раненые были переданы медикам. По имеющимся данным, восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Госпитализация пострадавших в близлежащие медицинские учреждения продолжается.

В связи с аварией движение на участке дороги было временно ограничено и осуществлялось в контролируемом режиме.

Власти призвали водителей соблюдать повышенную осторожность в условиях густого тумана и гололеда, снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию. По факту происшествия начато расследование.

Источник: TRT Haber