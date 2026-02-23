Евросоюз на год продлил санкции против России

Европейский Союз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года — постановление Совета ЕС опубликовано в журнале Евросоюза.

«Решение <...> об ограничительных мерах <...> следует продлить до 24 февраля 2027 года», — говорится в сообщении. В ЕС уточнили, что считают целесообразным «сохранять в силе все меры, введенные Союзом».

Решение вступает в силу на следующий день после его публикации в журнале Европейского Союза, то есть 24 февраля 2026 года.

Источник: РБК