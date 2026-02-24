Ереван и Тегеран наращивают оборонное сотрудничество
Министры обороны Армении и Ирана высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и подтвердили готовность к его дальнейшему развитию.
Соответствующее заявление было сделано по итогам встречи министра обороны Армении Сурена Папикяна с министром обороны и поддержки вооруженных сил ИРИ Азизом Насирзаде, состоявшейся в рамках официального визита Папикяна в Исламскую Республику Иран. Об этом сообщила пресс-служба армянского оборонного ведомства.
Стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности, а также ряд практических аспектов взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.
Источник: Sputnik Армения
