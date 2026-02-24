СМИ: США хотят заключить сделку по Украине до 4 июля

Американские власти хотят достичь договоренностей о завершении конфликта в Украине к 4 июля.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО.

По их словам, вашингтонская администрация хочет заключить сделку до того, как в США будут проходить торжества по случаю 250-й годовщины независимости страны.

Переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта проходили в Женеве 17-18 февраля. В первый день они продлились около шести часов, во второй - около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. По его словам, в ближайшее время состоится новая встреча по урегулированию.

Источник: ТАСС