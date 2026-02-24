В Ереване призвали не допустить возвращения Кочаряна и олигархов

Приход к власти экс-президента Роберта Кочаряна, а также политических сил Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна, нужно предотвратить.

Об этом сказал журналистам в парламенте вице-спикер Рубен Рубинян.

"Мы считаем, что приход к власти Кочаряна и двух олигархов будет плохим явлением, и это следует предотвратить. Само по себе их избрание не преступление, если они будут избраны справедливо", - сказал Рубинян.

Он отметил, что Вардан Гукасян был избран мэром Гюмри ввиду сотрудничества сил Кочаряна, Карапетяна и Сержа Саргсяна. Само по себе это не преступление. Однако, по словам Рубиняна, всего через полгода Гукасян был задержан по обвинению в получении взятки.

Вице-спикер считает, что если Кочарян, Карапетян и Царукян придут к власти с помощью объединения различных блоков, то по обвинению во взяточничестве никто задерживаться не будет.

"Как в период их власти, так и сейчас они не позволят, чтобы правоохранительная система делала свое дело. Следовательно, как нужно предотвратить этот сценарий? Люди не должны отдавать Кочаряну голосов", - отметил Рубинян.

Ранее Самвел Карапетян был выдвинут на пост премьер-министра от партии "Сильная Армения".

Предприниматель, лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян примет участие в июньских парламентских выборах с программой "Предложение для Армении".

В свою очередь экс-президент Роберт Кочарян заявил, что существует возможность формирования крупного оппозиционного блока на выборах.

Напомним, парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня.

Источник: Sputnik Армения