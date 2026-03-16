Глава МИД Испании назвал ситуацию в Ливане «позором для человечества»

Позиция Мадрида заключается в деэскалации напряжённости в регионе и возвращении сторон за стол переговоров.

Как передает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

«В настоящее время в Ливане ситуация, которая является позором для человечества, — считает министр. — Почти 1 млн перемещённых лиц, риск наземного вторжения Израиля в суверенное государство, что стало бы огромной ошибкой».

Альбарес призвал к прекращению «спирали насилия и эскалации, у которой нет чётких целей». «Мне бы хотелось услышать более сильный голос Европы», — добавил он.

В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяла на себя шиитская организация «Хезболлах», заявив, что ракеты были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.