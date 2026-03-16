В США заявили, что не мешают танкерам Ирана проходить через Ормузский пролив

Власти США не препятствуют транзиту иранских нефтяных танкеров через Ормузский пролив, стремясь обеспечить стабильность мировых поставок энергоресурсов. С таким утверждением выступил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

"Иранские суда уже выходят, и мы позволили этому случиться, чтобы снабжать остальной мир. Мы полагаем, что возникнет естественный зазор, через который иранцы будут осуществлять вывод судов, и на данный момент нас это устраивает. Мы хотим, чтобы мир был хорошо обеспечен [нефтью]", - заявил глава Минфина США.

Бессент также отметил, что Персидский залив удается покинуть и некоторым китайским судам. Касаясь вопроса о сроках завершения войны с Ираном, министр признал, что они пока неизвестны, однако выразил мнение, что после завершения конфликта цены на сырую нефть опустятся "значительно ниже" $80 за баррель.

Источник: ТАСС