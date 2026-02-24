Жапаров отправил в отставку вице-премьера и главу Минздрава

Президент Садыр Жапаров отправил в отставку вице-премьера страны Бакыта Торобаева и главу минздрава Каныбека Досмамбетова, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Торобаев Бакыт Эргешевич освобожден от занимаемой должности заместителя председателя кабинета министров Кыргызской Республики – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Следующим указом также уволен министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов. О причинах отставок официально не сообщается.