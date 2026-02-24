Россия сохраняет последовательную позицию по украинскому конфликту и прилагает все усилия для достижения мира.

Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем усилия по миру, наша позиция хорошо ясна, она последовательна", - отметил представитель Кремля.

Сейчас все зависит от действий Киева, - указал представитель Кремля.

По его словам «специальная военная операция» с определенного времени перестала быть просто военной операцией против Украины, а стала противостоянием России и Запада, «прямо вмешавшегося в конфликт в попытке сокрушить РФ». «Впоследствии специальная военная операция после прямого вмешательства в этот конфликт Соединенных Штатов Америки и стран Западной Европы де-факто превратилась в гораздо более масштабное противостояние РФ и стран Запада, "которые вынашивали и по-прежнему вынашивают цель" по сокрушению России, подчеркнул Песков.

По его словам, главная цель «специальной военной операции» России – «обеспечение безопасности людей в Донбассе, которые раньше были в смертельной опасности».

Источник: ТАСС