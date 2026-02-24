Во сколько обойдутся парламентские выборы в Армении: ЦИК огласил цифры

Предстоящие парламентские выборы в Армении обойдутся примерно в $12 млн.

Соответствующую смету расходов опубликовала Центральная избирательная комиссия во вторник.

В частности, сумма расходов составит 4 млрд. 451 млн. 688 тыс. драмов (около $12 млн.), из которых 1 млрд. 800 млн. 296 тыс. драмов – зарплата членов участковых избирательных комиссий.

Центральная избирательная комиссия также утвердила типовые формы документов, необходимые для регистрации избирательных списков партий и блоков, участвующих в выборах.

Решение приведено в соответствие с конституционным законом "Избирательный кодекс", согласно которому в случае очередных выборов в Национальное Собрание партия/блок должны утвердить первых 30 кандидатов в избирательном списке решением, принятым по итогам съезда.

Источник: Sputnik Армения