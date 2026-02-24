«Нет аргументов» - В Грузии назвали несправедливыми санкции Британии против телеканалов

Санкции, введенные Великобританией против грузинских телеканалов Imedi TV и POSTV", являются несправедливыми и необоснованными.

Об этом заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Решение, которое приняли в отношении телеканалов, несправедливое. Если мы углубимся, увидим, что нет аргументов. Это не первое несправедливое отношение к Грузии. Это категорически неприемлемо. Мы много раз говорили об этом. Мы уважаем все страны, в том числе членов Евросоюза, но и они должны уважать нас, наш суверенитет. Какой бы большой ни была страна, она не должна вмешиваться во внутриполитические дела другой страны", - сказал Каладзе.

По его словам, Грузия в последнее время не в первый раз сталкивается с необоснованными санкциями Запада. "Сколько раз они должны ввести санкции против Бидзины Иванишвили (основатель и почетный председатель правящей партии - прим. ТАСС), нас? Столько лет они топчут одно и то же место, вводят санкции и принимают резолюции, которые ни о чем не говорят", - добавил Каладзе.

Ранее стало известно, что власти Великобритании внесли в санкционные списки грузинские телеканалы Imedi TV и POSTV. В документе, распространенном МИД Соединенного Королевства, утверждается, что эти телеканалы распространяли намеренно вводящую в заблуждение информацию об украинском конфликте.

Источник: ТАСС